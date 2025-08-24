#АЭС в Казахстане
Общество

Жителей двух регионов Казахстана предупредили о сильной жаре в понедельник

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 16:07 Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 25 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник на западе и востоке страны в связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами. На западе Казахстана пройдет сильный дождь с градом и шквалом.

"Под влиянием западного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков. На западе, востоке и юге республики ожидается усиление ветра. На западе и юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере и востоке страны в ночные и утренние часы – туман", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Днем сильную жару прогнозируют в Актюбинской и Мангистауской областях, где столбики термометров поднимутся до +36 и +38°С, соответственно.

Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Андрей Дюсупов
