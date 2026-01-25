#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подтопления после оттепели: в Мангистау пострадали десятки домов

Мангистау, паводки, подтопления , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 23:40 Фото: lada.kz
В Мунайлинском районе Мангистауской области из-за таяния снега зафиксированы подтопления жилых домов и дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание lada.kz, с начала 2026 года в местные исполнительные органы поступило около 100 обращений от жителей, часть из которых носила повторный характер.

Как сообщили в акимате района, в большинстве случаев речь идет о временном скоплении воды во дворах и возле жилых домов, которое не повлекло серьезного ущерба для строений.

По состоянию на 25 января подтопление отмечено в шести жилых домах по улице Кызгалдак, а также на придомовых территориях 75 домов в одном из сельских округов.

В акимате подчеркнули, что на местах организованы работы по ликвидации последствий подтоплений. Для откачки воды используются насосы, также задействованы дренажные системы. Работы продолжаются.

Ранее сообщалось о другому инциденте. В Алматы молодежь держала вахту у затопленного арыка, чтобы спасти пешеходов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: