Подтопления после оттепели: в Мангистау пострадали десятки домов

В Мунайлинском районе Мангистауской области из-за таяния снега зафиксированы подтопления жилых домов и дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание lada.kz, с начала 2026 года в местные исполнительные органы поступило около 100 обращений от жителей, часть из которых носила повторный характер.

Как сообщили в акимате района, в большинстве случаев речь идет о временном скоплении воды во дворах и возле жилых домов, которое не повлекло серьезного ущерба для строений.

По состоянию на 25 января подтопление отмечено в шести жилых домах по улице Кызгалдак, а также на придомовых территориях 75 домов в одном из сельских округов.

В акимате подчеркнули, что на местах организованы работы по ликвидации последствий подтоплений. Для откачки воды используются насосы, также задействованы дренажные системы. Работы продолжаются.

