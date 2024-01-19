Сотрудника акимата подозревают в получении взятки в Актобе

В Актобе разразился скандал вокруг видео. В объектив камеры наблюдения попал замглавы Социально-предпринимательской корпорации. Он передавал конверт чиновнику из акимата, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, запись тщательно изучают, но, правда, только в акимате.

"В Сети распространилось видео. Там указывается имя, фамилия нашего замакима области Галымжана Елеуова. Но отношение к этому видео имеет или не имеет, мы не знаем. Сейчас ведется внутренняя проверка, расследование. Как выяснится, мы сообщим дополнительно". Пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кобеева

Правозащитница Айман Умарова, которая опубликовала ролик, настаивает: якобы в конверте 12 миллионов тенге. А берет их не кто иной, как помощник замакима области. Но в акимате заявили, что это никакой не помощник, а рядовой сотрудник одного из управлений. Да и тот уволился буквально 10 дней назад. А вот личность мужчины в пиджаке никто не оспаривает. Вот только, что передает в конверте зампредседателя СПК "Актобе", никто пока сказать не может.

"Результаты расследования мы обязательно сообщим дополнительно. На видео, как там и указано, первый заместитель АО СПК – Ажниязов Руслан. А также, как было указано, но не установлено, помощник заместителя акима области". Зампредседателя правления АО "СПК "Актобе" Нарек Гегамян

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