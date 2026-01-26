#Казахстан в сравнении
Общество

Какие банкноты тенге скоро исчезнут: Нацбанк сделал важное заявление

новые банкноты тенге серии &quot;Сакский стиль&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 15:25 Фото: nationalbank.kz
Сегодня, 26 января 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) опубликовала важное заявление касательно замены старых банкнот на новые – серию "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Национальный банк Республики Казахстан продолжает поэтапный выпуск новой серии банкнот "Сакский стиль". На текущий момент в обращение выпущены банкноты всех номиналов, за исключением 20 000 тенге, выпуск которых планируется в конце 2026 года. Важно отметить, что при выпуске новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса".

К примеру, установленный период параллельного обращения для банкноты номиналом 5000 тенге с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года позволил постепенно заменить старые на новые без сложностей для населения и бизнеса. На сегодня в обращении осталось менее 1% банкнот старого образца, которые поступят в банки позднее, а часть из них, возможно, не вернется по причине утраты, вывоза и сохранения в коллекциях.

В Нацбанке подчеркнули, что в текущем году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 и 10 000 тенге:

  • 10 000 тенге – с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026 года;
  • 2000 тенге – с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026 года.
"Национальный банк рассматривает возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, так как они являются наиболее распространенными среди населения и предпринимателей", – сообщили в пресс-службе монетарного регулятора.

Кроме того, как считают в НБК, одновременное завершение параллельного обращения для 2000 и 10 000 тенге может создать нагрузку для банковской системы.

"Поэтому продление срока поможет людям и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также обеспечит естественный износ банкнот старого образца", – пояснили в пресс-службе.

Также гражданам напомнили, что "даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка – бессрочно".

"Банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета".Пресс-служба НБК

25 декабря 2025 года Нацбанк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 500 тенге. В связи с этим в пресс-службе разъяснили, нужно ли срочно менять старые купюры на новые.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
