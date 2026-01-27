#Казахстан в сравнении
Общество

О нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на курортах заявил премьер

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:13 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 27 января 2026 года на заседании правительства заявил о множестве сохраняющихся системных проблем в сфере туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, многие объекты не обеспечены качественным доступом к интернету.

"Работы либо еще планируются, либо ведутся крайне медленно. Регулярно в СМИ и соцсетях публикуются факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, многими предпринимателями игнорируется получение соответствующих заключений. Например, в Карагандинской области на текущий момент из 149 мест массового отдыха заключения санитарно-эпидемиологических служб выданы только 80 объектам", – сказал Бектенов.

В частности, отметил он, из 28 пляжей заключения получили лишь три.

"Имеются большие вопросы к полноценной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям с обеспечением надлежащего придорожного сервиса. Кроме того, в некоторых локациях отсутствует стабильное энергоснабжение. Не везде решаются вопросы организации круглосуточных постов медицинского обслуживания, органов правопорядка и спасательных служб. По-прежнему остаются завышенными цены на гостиничные услуги, в кафе и магазинах близ туристических объектов. Множество жалоб поступает от туристов на замусоренность мест отдыха, отсутствие нормальных подъездных путей и автостоянок", – перечислил премьер.

Для решения имеющихся проблемных вопросов он поручил создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты "Атамекен", крупных предпринимателей в сфере туризма из каждого региона, а также отраслевых экспертов.

"Его возглавит Аида Галымовна Балаева. Министерству туризма в трехдневный срок внести в Аппарат правительства проект моего распоряжения. Координационный совет должен в течение месяца обновить план действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний главы государства", – заключил глава кабмина.

Сегодня Бектенов задал вопросы министру туризма и спорта о развитии экотуризма.

Азамат Сыздыкбаев
