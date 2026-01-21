Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов

Фото: unccd.int

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года высказался о мерах по сохранению Аральского моря, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что проблемы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания президента. "Министерству водных ресурсов необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе за счет международных организаций", – поручил Олжас Бектенов. Министерству водных ресурсов совместно с Министерством энергетики также поручено в текущем году разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Днем ранее, 20 января, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Кокаральскую плотину начнут укреплять в 2026 году.

