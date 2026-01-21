#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов

Аральское море, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:32 Фото: unccd.int
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2026 года высказался о мерах по сохранению Аральского моря, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что проблемы Аральского моря находятся в постоянном фокусе внимания президента.

"Министерству водных ресурсов необходимо до 30 июня завершить подготовку второй фазы сохранения Северного Аральского моря, а до конца текущего года решить вопрос финансирования, в том числе за счет международных организаций", – поручил Олжас Бектенов.

Министерству водных ресурсов совместно с Министерством энергетики также поручено в текущем году разработать карту водно-энергетических ресурсов Казахстана.

Днем ранее, 20 января, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Кокаральскую плотину начнут укреплять в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса
11:25, Сегодня
Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса
Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов
11:23, 26 августа 2025
Обеспечить жесткий контроль расходов из бюджета поручил Бектенов
Пик паводков еще не пройден: Бектенов дал поручения правительству
11:06, 02 апреля 2024
Пик паводков еще не пройден: Бектенов дал поручения правительству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: