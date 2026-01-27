Некоторые курорты не справляются с потоком туристов – в Минтуризма предложили решение

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на заседании правительства заявил о большом потоке туристов в некоторые курортные зоны страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в таких зонах дорожные пробки затягиваются на несколько часов.

"Некоторые курорты не справляются с нарастающим потоком. В пик сезона в курортной зоне Бурабай наблюдаются заторы, а по направлению озера Балхаш отмечается нехватка объектов придорожного сервиса, дефицит топлива и часовые очереди на АЗС", – сказал Мырзабосынов.

Он также отметил, что практически во всех курортных зонах отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов.

"Для решения всех указанных проблем предлагается инфраструктурные проекты в приоритетных туристских территориях (ПТТ) приравнять к общестрановым и критически важным проектам. Соответствующие поправки по определению территорий ПТТ находятся в Сенате. Прошу поручить Министерству национальной экономики внести изменения в свои правила", – добавил министр.

Ранее глава Минтуризма сообщил об имеющихся проблемах с водоснабжением и канализацией на некоторых туристских объектах.