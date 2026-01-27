#Казахстан в сравнении
Общество

Названа причина несчастных случаев и ЧП в сфере туризма Казахстана

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:02 Фото: primeminister.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на заседании правительства заявил о нехватке инспекторов в акваториях и на пляжах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в сфере туризма имеются вопросы недостаточного контроля.

"В регионах выявлена острая нехватка инспекторского состава – наблюдение за всей акваторией области осуществляет всего один сотрудник транспортной инспекции (Министерство транспорта), что делает невозможным надлежащее обеспечение безопасности. Зафиксированы факты эксплуатации судов без удостоверений и без спасательных средств", – сказал Мырзабосынов.

Кроме того, по его словам, отмечается отсутствие спасательных вышек и медицинских пунктов, а также нерегулируемая деятельность водного транспорта.

"В результате этих пробелов в прошлом сезоне зафиксированы несчастные случаи и чрезвычайные происшествия с угрозами здоровью и жизни туристов", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Актау подросток едва не утонул в Каспийском море.

Азамат Сыздыкбаев
