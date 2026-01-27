Летом 2026 года в Казахстане запустят дополнительные поезда

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства 27 января 2026 года рассказал о мерах по увеличению пассажирских перевозок в летний период, включая запуск дополнительных маршрутов и расширение железнодорожной инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в летний период для удовлетворения повышенного спроса населения будет организовано 13 дополнительных железнодорожных маршрутов с обеспечением порядка 400 тыс. дополнительных пассажирских мест.

"Например, на востребованном маршруте до озера Алаколь предусмотрено курсирование 8 дополнительных поездов с комфортабельными вагонами из разных регионов страны. В рамках проводимой работы по реконструкции железнодорожных вокзалов ведется ремонт 19 объектов, расположенных в туристических дестинациях", – озвучил Нурлан Сауранбаев.

Министр также рассказал, что в целях повышения транспортной доступности к ключевым туристическим зонам ведется реконструкция республиканских автомобильных дорог по направлениям Рахмановские ключи, Бейнеу – Саксаульский, обход Сарыагаша, Центр – Запад и Кызылорда – Караганда.

"В рамках ремонта 5 тыс. км автодорог будут отремонтированы участки Жанаозен – Кендерли, Усть-Каменогорск – Катон-Карагай, Кокшетау – Зеренда, Кеген – гр. Кыргызстана и Калкаман – Баянаул. Местными исполнительными органами реализуются 24 региональных проекта к туристическим зонам. "КазАвтоЖол" и акиматами областей ведется развитие придорожного сервиса. В целях поддержки предпринимателей местными исполнительными органами предусмотрено возмещение затрат на содержание объектов придорожного сервиса", – дополнил Нурлан Сауранбаев.

21 января 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев озвучил планы по открытию новых международных авиамаршрутов, развитию авиакарго и привлечению грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты.