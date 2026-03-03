#Референдум-2026
Общество

В Казахстане планируют отремонтировать 10 тысяч км автодорог до 2029 года

Стройка, строительство, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства поделился планами по ремонту автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ремонтные работы предусмотрены в рамках трехлетнего плана.

"В соответствии с поручением главы государства до 2029 года будет проведен средний ремонт на 10 тысячах км дорог", – сказал Сауранбаев.

На сегодняшний день, как отметил министр, завершено 5 тысяч километров.

"До 2029 года будет отремонтировано еще 5 тысяч км, что обеспечит полное выполнение поставленной задачи", – добавил глава Минтранспорта.

Ранее Сауранбаев озвучил сроки начала строительства дороги, которая соединит Караганду и Жезказган.

Азамат Сыздыкбаев
