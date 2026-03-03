В Казахстане планируют отремонтировать 10 тысяч км автодорог до 2029 года
Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства поделился планами по ремонту автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, ремонтные работы предусмотрены в рамках трехлетнего плана.
"В соответствии с поручением главы государства до 2029 года будет проведен средний ремонт на 10 тысячах км дорог", – сказал Сауранбаев.
На сегодняшний день, как отметил министр, завершено 5 тысяч километров.
"До 2029 года будет отремонтировано еще 5 тысяч км, что обеспечит полное выполнение поставленной задачи", – добавил глава Минтранспорта.
Ранее Сауранбаев озвучил сроки начала строительства дороги, которая соединит Караганду и Жезказган.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript