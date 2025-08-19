#АЭС в Казахстане
Общество

Износ железнодорожных сетей достигает 57% в Казахстане

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 августа 2025 года на заседании правительства заявил, что износ железнодорожных сетей сказывается на скорости поездов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тыс. км, и при этом уровень износа достигает 57%.

"Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей. Для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тыс. км. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей", – озвучил Нурлан Сауранбаев.

По его словам, в настоящее время ведутся строительные работы по пяти проектам: "Достык – Мойынты", "обводная линия Алматы", "Дарбаза – Мактаарал", "Мойынты – Кызылжар" и "Бахты – Аягоз".

"В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок "Достык – Мойынты" и "обводная линия Алматы". В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии "Мойынты – Кызылжар" и "Дарбаза – Мактаарал". Также с текущего года началась масштабная модернизация на 3 тыс. км железнодорожных участков. Эти работы приравниваются к строительству новых путей. Например, пропускная способность участка "Кызылжар – Сексеуыл" увеличится с 8 до 25 поездов, а на участке "Кандыагаш –Тобол" – с 7 до 25", – перечислил Нурлан Сауранбаев.

Данные проекты, как подчеркнул министр, формируют полноценный железнодорожный каркас Казахстана.

О том, как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане, можете узнать по ссылке.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
