В Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования

Премьер-министр Олжас Бектенов 27 января 2026 года на заседании правительства заявил, что с 1 февраля вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане растет порядка 7 млн детей, и это более трети всего населения страны.

"Если быть точнее – 34%. От того, в каких условиях растут наши дети, зависит будущее страны. Именно поэтому главой государства на Национальном курултае было поручено разработать единую концепцию "Дети Казахстана". Всесторонняя забота о детях – это наш главный приоритет, и государством принимается комплекс мер по улучшению качества жизни детей. Концепция "Дети Казахстана" включает в себя конкретный план мероприятий по защите прав детей в области образования, здравоохранения, безопасности, социального обеспечения и семейного благополучия", – озвучил премьер-министр.

Он отметил, что в последние годы значительно расширена законодательная основа. Особенно это касается неотвратимости наказания за преступления в отношении детей.

"С 1 февраля вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу "внезапности". Это касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания. Поручаю министерствам здравоохранения, просвещения, культуры, труда и социальной защиты, туризма, внутренних дел совместно с акиматами до 30 января текущего года подготовить реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору. В целях повышения уровня защиты прав детей введен новый норматив штатной численности специалистов органов опеки. Он позволил за 1 год увеличить их число более чем в 3 раза", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, за последние годы значительно улучшен доступ детей к качественной медицинской помощи.

"Однако поступает немало обращений о нехватке специалистов, лекарственных препаратов, проблемах с детской реабилитацией. Внедрен ряд новых механизмов поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Но для их эффективной реализации нужны соответствующие условия и узкие квалифицированные специалисты – дефектологи, логопеды, сурдологи, которых не хватает. Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности детей, в том числе в цифровом пространстве. Дети во многих селах лишены доступа к кружкам и современным образовательным технологиям. Подростки сталкиваются с нехваткой внимания и возможностей для самореализации", – дополнил он.

Он подчеркнул, что по данным направлениям следует вести работу на системном уровне, усилить межведомственную координацию министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, акиматов регионов.

"Предусмотренные в концепции целевые индикаторы должны сформировать устойчивую систему развития, поддержки и защиты детей. Предлагаю проголосовать за постановление правительства по утверждению концепции. Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами, акиматами обеспечить качественное и своевременное исполнение всех мероприятий концепции. Следует выстроить эффективное взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка", – сказал Олжас Бектенов.

Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и информации он поручил организовать информационную кампанию по реализации концепции "Дети Казахстана", обеспечить открытое и понятное информирование населения о предусмотренных мерах и ходе их исполнения.

Ранее стало известно, что на поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге.