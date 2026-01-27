Жестокая расправа с барсуками в Акмолинской области: заведено уголовное дело

В Акмолинской области полиция возбудила уголовное дело в отношении четверых рабочих за жестокое обращение с барсуками, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что полиция изучила видео, на котором рабочие убили целую семью барсуков в степи. Установлено, что инцидент произошел в ноябре 2025 года во время проведения земляных работ по ремонту автодороги Екатеринбург – Алматы.

"По факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело. Все участники – четверо работников подрядной организации – установлены. Правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования. Следственные мероприятия продолжаются", – поделились в департаменте.

Полицейские напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, поэтому казахстанцев призывают соблюдать все требования природоохранного законодательства.

На днях в Сети распространилось видео, в котором рабочие в степи наткнулись на нору барсуков и жестоко расправились с ее обитателями.