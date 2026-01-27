Жестокая расправа с барсуками в Акмолинской области: заведено уголовное дело
Фото: pixabay
В Акмолинской области полиция возбудила уголовное дело в отношении четверых рабочих за жестокое обращение с барсуками, сообщает Zakon.kz.
В ДП Акмолинской области рассказали, что полиция изучила видео, на котором рабочие убили целую семью барсуков в степи. Установлено, что инцидент произошел в ноябре 2025 года во время проведения земляных работ по ремонту автодороги Екатеринбург – Алматы.
"По факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело. Все участники – четверо работников подрядной организации – установлены. Правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования. Следственные мероприятия продолжаются", – поделились в департаменте.
Полицейские напоминают, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, поэтому казахстанцев призывают соблюдать все требования природоохранного законодательства.
На днях в Сети распространилось видео, в котором рабочие в степи наткнулись на нору барсуков и жестоко расправились с ее обитателями.
