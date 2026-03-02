Жестокое убийство семьи в Акмолинской области: задержан подозреваемый

В мессенджерах появилась рассылка о жестоком убийстве семьи близ Астаны. На нее отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В рассылке говорится, что мужчина убил мать, отца и младшую сестру. Из нее также следует, что якобы их тела были расчленены и разбросаны на участке возле дома.

"В связи с фактом убийства в селе Жибек Жолы в мессенджерах и социальных сетях распространяются различные домыслы и недостоверная информация. Сообщаем, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания... Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 2 марта 2026 года.

Полиция призывает граждан доверять исключительно официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

"За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – напомнили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Жибек Жолы – село в Аршалынском районе Акмолинской области. Примерное расстояние от Астаны – более 26 км.

