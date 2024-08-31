ЧП на шахте "Востокцветмет": возбуждено уголовное дело

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области 31 августа возбудил уголовное дело по факту гибели четырех рабочих на шахте "Востокцветмет", сообщает Zakon.kz.

"Департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что 31 августа 2024 года на "Жырлышском руднике", принадлежащем ТОО "Востокцветмет", произошел инцидент, в результате которого четыре сотрудника предприятия погибли на месте, один пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ")", – говорится в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что проводится расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.





"Департамент полиции Восточно-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", – заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области 31 августа на шахте "Востокцветмет" скончались четыре человека. По предварительной информации областного ДЧС, они получили отравление неизвестным веществом.

