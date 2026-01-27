#Казахстан в сравнении
Общество

Ограничение доступа детей к соцсетям – в Казахстане будут обсуждать вопрос с родителями и педагогами

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:59 Фото: pexels
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала предложение по ограничению доступа детей до 14 лет к социальным сетям, передает корреспондент Zakon.kz.

С таким предложением ранее выступили депутаты Мажилиса.

"По ограничению мы сейчас рассматриваем несколько предложений, создана рабочая группа. Чтобы защитить детей от противоправного контента, есть подходы, которые используют многие страны. Этот вопрос открытый, он будет обсуждаться с обществом – с родительским, педагогическим сообществами и со СМИ", – сказала Сулейменова.

Она разъяснила механизм предполагаемого ограничения.

"Сначала мы бы хотели внедрить регистрацию SIM-карт для наших детей. Это первый подход. Второй подход заключается в том, чтобы наши дети до 14 лет не могли видеть противоправный контент. В-третьих, сейчас в школе есть предметы по цифровизации и медиаграмотности, и в рамках данных предметов мы обозначаем подходы для детей, чтобы они были грамотными в цифровом пространстве", – добавила министр.

Ранее этот вопрос прокомментировала заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Азамат Сыздыкбаев
