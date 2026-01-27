#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Общество

На поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на заседании правительства рассказала о мерах поддержки детей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz

Министр отметила, что в 2025 году, по данным статистики, в нашей стране насчитывалось около 7 млн детей, что составляет 34% от общего количества населения.

"Стоит отметить, что за последние 10 лет на основе устойчивой демографической динамики количество детей увеличилось на 1,5 миллиона. По инициативе президента реализуется программа "Национальный фонд – детям". Каждый год 50% инвестиционного дохода Национального фонда поступает на счета всех детей до 18 лет. Поступившие средства предназначены для оплаты учебы и улучшения жилищных условий", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, в рамках работы общественного фонда "Қазақстан Халқына" реализовано около 120 социальных проектов.

"Как известно, среднее образование в нашей стране является бесплатным. С каждым годом растет доверие родителей к бесплатным образовательным услугам. Ученикам начальных классов предоставляется бесплатное горячее питание. Учащиеся с 1-го по 11-й классы обеспечены бесплатными учебниками. Кроме того, реализуется система социальной поддержки, включающая 49 видов помощи. Через фонд всеобуча оказана помощь на сумму 25 млрд тенге", – сказала она.

23 января 2025 года стало известно, что аудит выявил хищения бюджетных средств в частных школах Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
