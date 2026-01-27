Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала вопрос объединения предметов в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2025 году предлагалось объединить три предмета: физику, химию и биологию в естественные предметы, алгебру и геометрию – в математику, а также всемирную историю и основы права – в социальные науки.

"Эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно", – сказала Сулейменова.

Она подчеркнула, что этот вопрос также касается нагрузки учителей, поэтому он был обсужден с учительским сообществом.

"И чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно", – добавила министр.

