Будут ли в Казахстане объединять школьные предметы – в Минпросвещения приняли решение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала вопрос объединения предметов в школах страны, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2025 году предлагалось объединить три предмета: физику, химию и биологию в естественные предметы, алгебру и геометрию – в математику, а также всемирную историю и основы права – в социальные науки.
"Эта реформа приостановлена, потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучаться отдельно", – сказала Сулейменова.
Она подчеркнула, что этот вопрос также касается нагрузки учителей, поэтому он был обсужден с учительским сообществом.
"И чтобы наши дети в цифровом мире хорошо знали фундаментальные предметы, мы приостановили данную реформу. Апробация прошла, но все предметы будут изучаться отдельно", – добавила министр.
