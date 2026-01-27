В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова 27 января 2026 года на заседании правительства разъяснила подходы и приоритеты реализации концепции "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнула, что концепция "Дети Казахстана" опирается на уже реализованные системные меры и достигнутые результаты, а также направлена на повышение эффективности и согласованности политики в сфере защиты прав детей. Документ предусматривает реализацию 158 мероприятий с общим объемом финансирования 1,3 трлн тенге.

Во время брифинга журналисты уточнили, в чем принципиальные отличия концепции "Дети Казахстана" от ранее принятых программ и стратегий и какие гарантии того, что она не останется декларативным документом, а будет реально реализована – в том числе в случае смены руководства.

"Документ долгосрочный и состоит из четырех направлений: образование, здравоохранение, социальное обеспечение и защита прав детей. В каждом направлении предусмотрены 10 индикаторов и 150 пунктов плана. Четко прописана межведомственная ответственность четырех министерств – просвещения, здравоохранения, внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты. Документ сформирован совместно с уполномоченным по правам детей и разрабатывался в течение года. Все меры, которые предстоит реализовать, были проработаны с каждым уполномоченным органом, а также с местными исполнительными органами. По каждому пункту предусмотрено финансирование", – дополнила Жулдыз Сулейменова.

По ее мнению, данный документ является долгосрочным, обеспечивает все необходимые права детей и условия для их всестороннего развития и будет реализован в полном объеме.

Ранее стало известно, что на поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге.