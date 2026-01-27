Пожилая казахстанка стала жертвой интернет-аферистов и вернула свой миллион

Пожилая жительница Уральска, ставшая жертвой интернет-мошенников, смогла вернуть деньги через суд. Дело о незаконно оформленном онлайн-кредите на 1 млн тенге завершилось соглашением с банком, который согласился погасить долг и компенсировать судебные расходы, сообщает Zakon.kz.

В суд обратилась горожанка, ставшая жертвой интернет-мошенников. По ее словам, неизвестные оформили на ее имя онлайн-кредит на 1 млн тенге, получив доступ к мобильному телефону. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования установили, что кредитные средства поступили на банковский счет другого лица. Как выяснилось, мошенники открыли счет на его имя и использовали его для транзита и последующего обналичивания похищенных денег. Пострадавшая расценила получение средств как неосновательное обогащение и обратилась в суд в гражданском порядке с требованием взыскать с ответчика всю сумму ущерба", – рассказали в суде ЗКО.

Сам ответчик вину не признал, заявив, что не имеет отношения к мошеннической схеме. Для всестороннего рассмотрения дела суд привлек банк в качестве соответчика и истребовал сведения по счету ответчика, включая данные видео- и фотофиксации, а также материалы биометрической идентификации.

В ходе судебного разбирательства стороны заявили ходатайство и попросили заключить медиативное соглашение. Согласно его условиям, банк обязался до установленного срока выплатить пенсионерке 1 млн тенге основного долга и 100 тысяч тенге судебных расходов, после чего она отказалась от дальнейших требований. Суд утвердил соглашение, прекратил производство по делу и постановил вернуть пожилой женщине уплаченную государственную пошлину.