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Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников

Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 17:58 Фото: polisia.kz
60-летняя жительница Караганды попалась на уловки интернет-мошенников. После пошагового инструктажа женщина оформила кредит на 3 млн тенге в одном из банков и чуть было не перевела деньги злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции 16 апреля 2024 года, карагандинке помогли стражи порядка и сотрудники банка.

"Мне на WhatsApp поступило сообщение якобы от имени руководителя нашего учреждения, что правоохранительные органы для предупреждения финансовых нарушений проверяют счета наших работников. Буквально через 15 минут позвонил неизвестный, представился сотрудником силового ведомства и заявил, что через мой счет проходят денежные средства, поступающие от наркопреступлений. Поинтересовался, не передавала ли я кому-то свой ИНН. После со мной связался, как сейчас понимаю, мнимый представитель одного из банков и стал утверждать, что на мое имя оформлено уже восемь кредитов", – рассказала женщина.

Мошенник уверил, что карагандинке надо срочно взять в банке кредит, чтобы погасить образовавшуюся задолженность и, таким образом, проблема будет решена.

"При этом как первый, так и второй мошенник предупреждали, чтобы я выполняла одно условие – никому не говорила об этом. И они начали меня пошагово инструктировать по мобильному телефону. Я пошла в один банк, в котором взяла кредит на 3 млн тенге и сразу его забрала наличными. Потом мне сказали зайти в другое финансовое учреждение и переслать на счет, а его номер скинули на WhatsApp. И вот там у меня возникли сомнения, они еще больше укрепились, когда оператор сообщила – переданный мне банковский счет находится за границей. Подошла начальник отделения, попросила объяснить, что произошло. Я ей все рассказала. И она вызвала сотрудников полиции", – поведала жительница Караганды.

Прибывшие сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции помогли женщине аннулировать взятый в банке кредит и закрыть счет. Она поблагодарила сотрудников полиции и служащих банка, которые вернули ей немалую сумму.

А в МВД, обращаясь к казахстанцам, заявили:

"Если вам звонят неизвестные лица, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов и служащих банка, немедленно сообщите об этом в полицию".

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области, а 16 апреля – до министра культуры и информации Аиды Балаевой.

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