Молодой мошенник из Актау обманом оформил миллионные кредиты на своих знакомых

В Актау житель Тупкараганского района провернул серию мошенничеств с оформлением онлайн-кредитов на чужие имена. Общий ущерб потерпевшим превысил 6,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Lada.kz 5 марта 2026 года, излишняя доверчивость обернулась для трех жителей региона многотысячными долгами и потрепанными нервами. Отдавая свой телефон в руки знакомого, они не подозревали, чем это может обернуться.

Как установлено в Актауском городском суде, 24-летний житель села Таучика обманным путем получал доступ к мобильным телефонам потерпевших и через банковские приложения и сервисы микрофинансовых организаций оформлял на их имя кредиты. Общая сумма причиненного ущерба составила 6,5 млн тенге. Его обвинили по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное неоднократно и в крупном размере.

"В июле прошлого года мужчина приехал в Актау, где обманул двух человек, одна из которых приходилась ему родственницей. Под предлогом фотосессии и необходимости прохождения биометрической идентификации он завладел ее телефоном и оформил кредиты в двух банках и пяти МФО на сумму 1,7 млн тенге. Аналогичным способом он получил доступ к телефону второго потерпевшего, на которого были оформлены кредит в банке и заем в МФО на общую сумму 574 тысячи тенге", – отмечается в публикации.

В конце августа подсудимый по той же схеме обманул односельчанина, оформив на его имя кредиты в двух банках и трех микрофинансовых организациях на общую сумму 4,1 млн тенге.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших, пообещав возместить причиненный ущерб. Он просил назначить ему более мягкое наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму 6,5 млн тенге. Также осужденный обязан оплатить судебные издержки в размере около 144 тысяч тенге.

Zakon.kz ранее писал, что в преддверии весеннего праздника 8 Марта онлайн-мошенники могут нацелиться на женщин, предлагая получить цветы по доставке, сообщив для этого специальный код.