43 тысячи тенге довели астанчанина до судимости

В Астане вынесли приговор по новой статье Уголовного кодекса – дропперство, сообщает Zakon.kz.

Мужчину обвиняли в незаконном предоставлении доступа к банковскому счету.

"Судом установлено, что 29 октября 2025 года подсудимый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, испытывая финансовые трудности и находясь в городе Астане, за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге предоставил гражданину Б. доступ к своим банковским счетам, открытым в 4-х банках, а также в 1-й финансовой организации. При этом подсудимый скачал соответствующие мобильные приложения на приобретенный Б. сотовый телефон и прошел процедуру идентификации личности", – рассказали детали дела 28 января 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам столицы.

Санкция ст. 232-1 ч. 1 УК предусматривает штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 50 суток с конфискацией имущества (санкция в виде ареста будет применяться с 1 января 2027 года).

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности подсудимого и влияния назначенного наказания на его исправление суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (346 000 тенге)", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

