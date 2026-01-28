#Казахстан в сравнении
Общество

43 тысячи тенге довели астанчанина до судимости

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 09:36 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор по новой статье Уголовного кодекса – дропперство, сообщает Zakon.kz.

Мужчину обвиняли в незаконном предоставлении доступа к банковскому счету.

"Судом установлено, что 29 октября 2025 года подсудимый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, испытывая финансовые трудности и находясь в городе Астане, за денежное вознаграждение в размере 43 705 тенге предоставил гражданину Б. доступ к своим банковским счетам, открытым в 4-х банках, а также в 1-й финансовой организации. При этом подсудимый скачал соответствующие мобильные приложения на приобретенный Б. сотовый телефон и прошел процедуру идентификации личности", – рассказали детали дела 28 января 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам столицы.

Санкция ст. 232-1 ч. 1 УК предусматривает штраф в размере до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 50 суток с конфискацией имущества (санкция в виде ареста будет применяться с 1 января 2027 года).

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности подсудимого и влияния назначенного наказания на его исправление суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (346 000 тенге)", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что хозяйка магазина в Астане стала фигурантом дела о дропперстве.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Эмоциональные сообщения в WhatsApp обернулись судимостью для казахстанца
12:39, 28 мая 2025
Эмоциональные сообщения в WhatsApp обернулись судимостью для казахстанца
Думала, что работает оператором: казахстанка откликнулась на вакансию и может сесть на 7 лет
16:19, 01 декабря 2025
Думала, что работает оператором: казахстанка откликнулась на вакансию и может сесть на 7 лет
Вымогали и довели до самоубийства: вынесен приговор в отношении 11 казахстанцев
13:02, 29 мая 2024
Вымогали и довели до самоубийства: вынесен приговор в отношении 11 казахстанцев
