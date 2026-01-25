Хозяйка столичного магазина подозревается в дропперстве

Владелица продуктового магазина в Астане стала фигуранткой уголовного дела за дропперство, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 тысяч тенге. После перевода денежных средств на указанный счет "продавец" перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны – владелица продуктового магазина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

"Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода денежных средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе определенный процент, обналичила средства и передала их третьему лицу. По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в МВД.

Сотрудники полиции напоминают, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам – даже "временно", "по просьбе" или "за вознаграждение" – влечет уголовную ответственность.

В полиции подчеркивают, что современные технические возможности позволяют в кратчайшие сроки устанавливать владельцев счетов, используемых в преступных схемах. Участие в подобных действиях, даже без прямого умысла на мошенничество, может повлечь серьезные правовые последствия.

В каких случаях дропперы не понесут уголовную ответственность – читайте в пояснении прокуратуры.

