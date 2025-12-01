Думала, что работает оператором: казахстанка откликнулась на вакансию и может сесть на 7 лет

В Алматинской области начали первое досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса – "Дропперство", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денег. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о "подработке оператором онлайн-платежей", однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, с сентября на карту подозреваемой поступило более 2 млн тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве "комиссии". Остальные средства переводились на счета злоумышленников.

В прокуратуре отмечают, что такая схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для дропперов, так и для тех, кто организует их деятельность.

В настоящий момент Управлением полиции Енбекшиказахского района проводятся все необходимые следственные действия.

С 16 сентября 2025 года дропперство в Казахстане является уголовно наказуемым деянием. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В октябре в Алматы впервые по этой статье УК тоже задержали женщину.