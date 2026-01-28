#Казахстан в сравнении
Общество

В Казахстане при участии Китая построят ветровые и солнечную электростанции

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 10:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса 28 января 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение с КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью соглашения является сотрудничество сторон в борьбе с глобальным потеплением через развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики и устойчивого развития в Казахстане, направленных на энергетическую безопасность, переход к экологически чистым технологиям и сокращение выбросов.

"В рамках соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из крупных проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии. Срок действия договора о покупке электрической энергии для крупных проектов составляет 25 лет. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество "Самрук-Энерго", – говорится в документе.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что выбор данных регионов обоснован высоким потенциалом ветровых и солнечных ресурсов, а также наличием возможности интеграции новых генерирующих мощностей в Единую электроэнергетическую систему (ЕЭС) Казахстана.

"Все проекты предусматривают создание необходимой энергетической инфраструктуры, в том числе строительство объектов подключения к электрическим сетям и внедрение систем накопления электроэнергии. Совокупный объем инвестиций в реализацию проектов составляет 2,2 млрд долларов. Финансирование будет осуществляться с участием международных финансовых институтов и банков, что демонстрирует высокое доверие инвесторов к энергетическому сектору РК. Реализация проектов даст значительный социально-экономический эффект, включая создание около 2000 временных и 204 постоянных рабочих мест, а также обеспечит развитие смежных отраслей экономики", – дополнил он.

По его словам, c энергетической и экологической точек зрения, проекты позволят ежегодно производить более 5,7 млрд кВт·ч "зеленой" электроэнергии и будут способствовать сокращению выбросов углекислого газа до 4,5 млн тонн в год, что внесет свой вклад в достижение климатических целей РК.

"Кроме того, участие АО "Самрук-Энерго" в качестве соинвестора обеспечит соблюдение национальных интересов и развитие квалификации отечественных специалистов в области возобновляемой энергетики. В настоящее время проекты находятся на разных стадиях реализации – от проектно-изыскательских работ до этапа подготовки основных инвестиционных и договорных документов. Учитывая вышеизложенное, ратификация соглашения сформирует правовую основу для реализации масштабных инвестиционных проектов", – озвучил министр.

14 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов назвал сроки вывода Казахстана из статуса энергодефицитной страны.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
