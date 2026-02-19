Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Депутаты Сената 19 февраля 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали закон о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии между Казахстаном и Китаем, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целью закона является ратификация соглашения между Казахстаном и Китаем о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, подписанного 12 ноября 2024 года в Баку.

"Соглашение направлено на объединение усилий правительств Казахстана и Китая для эффективной борьбы с глобальным изменением климата, через стимулирование, создание и осуществление проектов в сфере возобновляемой энергетики и устойчивого развития на территории Казахстана. Согласно нормам Соглашения, стороны обеспечивают прозрачность правовой, законодательной базы, содействуют разработке, созданию, реализации и эксплуатации крупных проектов на территории РК, для реализации которых устанавливаются порядок, ключевые условия и процедурные вопросы. Соглашением предусматривается строительство ветровых и солнечной электростанций. Реализация данных крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из крупных проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии", – говорится в заключении.

Также указано, что срок действия договора о покупке электрической энергии для крупных проектов составляет 25 лет. Помимо этого, крупные проекты, реализуемые на территории Казахстана должны соответствовать в совокупности следующим условиям:

ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2);

производство электроэнергии из ВИЭ с применением систем хранения энергии;

стратегии, направленные на стремление обеих сторон к углеродной нейтральности;

способствование энергетической безопасности и независимости РК, а также вклад в стабильность и надежность ее национальной электрической сети.

"Учитывая технические, экономические и финансовые особенности крупных проектов, в Соглашении предусмотрены процедурные вопросы по гарантированной покупке электроэнергии, участие в балансирующем рынке электроэнергии в соответствии с законодательством Казахстана, установлены вопросы валютного ценообразования и расчеты. Реализация этих проектов будет способствовать обеспечению энергетической безопасности, внедрению "зеленых" технологий и снижению выбросов парниковых газов", – говорится в документе.

10 февраля 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о принимаемых мерах по нивелированию дефицита электроэнергии.