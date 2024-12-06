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Законодательство РК

Ветровые и солнечные электростанции построит Казахстан совместно с Китаем

Солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, электричество, электроэнергетика, альтернативные источники энергии , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:35 Фото: akorda.kz
Казахстан готовится ратифицировать межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Соглашение направлено на развитие сектора возобновляемой энергии, содействие энергетической безопасности и снижение выбросов углекислого газа. Оно предусматривает строительство трех ветровых электростанций общей мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. 

Общая мощность новых объектов составит 1,8 ГВт. Проекты будут реализованы в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях.

Министерство энергетики РК подготовило проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии".

В ведомстве пояснили, что правительства двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Его цель – совместная борьба с глобальным потеплением, продвижение устойчивого развития и реализация проектов в области экологически чистых технологий.

Соглашение охватывает не только производство, но и хранение электроэнергии с применением зеленых технологий и инноваций.

В результате реализации проекта ожидается:

  • Увеличение доли ВИЭ в энергобалансе Казахстана до 15% к 2030 году.
  • Снижение выбросов углекислого газа (CO₂) на ежегодной основе.
  • Создание рабочих мест: до 100 постоянных и до 1500 временных.
  • Привлечение инвестиций в размере около 2 миллиардов долларов США.
  • Производство 5,7 млрд кВтч экологически чистой энергии ежегодно.

В министерстве обещают, что принятие документа не повлечет социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 декабря 2024 года.

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