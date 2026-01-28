#Казахстан в сравнении
Общество

"Уволился до момента задержания": в КНБ подтвердили расследование против замакима из Алматинской области

Куат Акшабаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:29 Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана и акимате Илийского района Алматинской области прокомментировали информацию о задержании Куата Акшабаева, которая появилась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, 17 января 2026 года в Telegram-канале kozachkow появилась информация, что накануне сотрудниками СПК КНБ был задержан заместитель акима Илийского района Куат Акшабаев, который подозревается в получении взятки в размере 28 млн тенге. Позднее egovpress со ссылкой на источники сообщил, что сумма взятки, которую получил замакима Акшабаев, составила около 323 млн тенге.

Сегодня, 28 января, в Комитете национальной безопасности подтвердили факт расследования против Куата Акшабаева, но не уточнили, по какой статье.

"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК

Также за комментарием мы обратились в районный акимат.

"Куат Акшабаев подал заявление об увольнении по собственному желанию еще до момента задержания. Он был освобожден от должности заместителя акима и на сегодняшний день не занимает этот пост", – заявили в пресс-службе акимата Илийского района в среду.

12 января 2026 года стало известно, что сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности задержали чиновника и посредника за незаконный импорт товаров через государственную границу Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
