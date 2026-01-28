Министр назвал головной болью теплую погоду зимой

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал ход текущего отопительного сезона и рассказал, как погодные условия влияют на работу энергосистемы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, действительно ли нынешний отопительный сезон проходит легче в основном из-за мягкой погоды, и насколько это, по мнению министра, отражает реальное состояние отрасли и работу системы теплоснабжения.

"Такой каверзный вопрос, но я должен отметить, что это физика. Во-первых, теплая погода для энергетики на самом деле это не панацея и это не тот фактор, который облегчает работу. Вот вы видели, у нас были холода, местами до минус 40 градусов, далее было резкое потепление до минус 3. Я сейчас говорю про Восточный Казахстан. Это изменение режимов работы всей энергосистемы. Железо от повышения температуры расширяется. Если мы снижаем режим работы станции, железо сужается. Поэтому это влияет, наоборот, негативно", – озвучил Ерлан Аккенженов.

По его мнению, стабильная работа энергосистемы свидетельствует о том, что страна была качественно и своевременно подготовлена к отопительному сезону.

"Для энергетиков теплая погода – это на самом деле большая головная боль. Если бы у нас была температура минус 30, стабильная, наше оборудование стабильно бы работало. Вот представьте, вы едете на автомобиле, и вы будете давить тормоз-газ, тормоз-газ. Поломается машина. Естественно, что-то с ней случится. Будет износ каких-то запчастей, каких-то агрегатов. В энергетике все то же самое. Смена режимов на самом деле несет очень большие проблемы", – дополнил он.

По словам Аккенженова, в теплой погоде зимой нет везения.





"Большое спасибо энергетикам, наоборот, что они приспосабливают оборудование к разным режимам работы. И подчеркну еще раз, это говорит именно об устойчивости работы генерации", – резюмировал спикер.

