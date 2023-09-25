В Минэнерго высказались о готовности Экибастуза и Риддера к запуску тепла

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве высказался о готовности Экибастуза и Риддера к отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Экибастузе труба взорвалась при пробном запуске магистрали. В этой связи они поинтересовались у Ерлана Аккенженова, есть ли вероятность срыва отопительного сезона в этом городе.

"Я могу сказать по обеспечению ТЭЦ социальным мазутом. На сегодня запланировано 263 тыс. тонн удешевленного мазута по цене 115 тыс. тенге. Нами закреплен график по которому этот мазут будет областям выделяться. С акиматами была проведена работа, акиматы сейчас занимаются закупочными работами или же они их уже завершили и готовятся к отопительному сезону. Те ТЭЦ и города, которые отапливаются мазутом, они будут готовы к сезону", - сообщил вице-министр.

При этом он добавил, что проблем не ожидается ни в Экибастузе, ни в Риддере.

"По заверениям моих коллег, энергетиков, эти города должны быть запущены вовремя. Честно говоря, я не энергетик. Я знаю, что мои коллеги с блока энергетики делают все, чтобы обеспечить людей теплом. На Риддер ТЭЦ сейчас запас мазута составляет 180 тыс. тонн, что хватит на проведение пуско-наладочных работ на котлах. Остаток угля составляет 8 000 тонн, что в однокотельном режиме", - отметил спикер.

Ранее Ерлан Аккенженов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива на фоне остановки АНПЗ на капитальный ремонт.