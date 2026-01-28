Когда Тенгиз выйдет на полную мощность, рассказал Аккенженов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года высказался по запуску Тенгиза, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что Тенгиз был запущен два дня назад. "Королевское месторождение (запущено. – Прим. ред.). Сейчас добыча поднимается. Вы должны понимать, что это сложный технологический процесс, всего на месторождении установлено 30 трансформаторов разной мощности. И три из них сгорели – это критическое оборудование. Мы восстановили часть работы этих трансформаторов и сейчас идет поэтапный запуск месторождения – первый газ уже появился. Думаю, поэтапно в течение недели весь Тенгиз запустится. Даже, может быть, и раньше", – добавил он. Ранее Ерлан Аккенженов объяснил дороговизну авиакеросина в Казахстане.

