Экономика и бизнес

Когда Тенгиз выйдет на полную мощность, рассказал Аккенженов

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года высказался по запуску Тенгиза, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов напомнил, что Тенгиз был запущен два дня назад.

"Королевское месторождение (запущено. – Прим. ред.). Сейчас добыча поднимается. Вы должны понимать, что это сложный технологический процесс, всего на месторождении установлено 30 трансформаторов разной мощности. И три из них сгорели – это критическое оборудование. Мы восстановили часть работы этих трансформаторов и сейчас идет поэтапный запуск месторождения – первый газ уже появился. Думаю, поэтапно в течение недели весь Тенгиз запустится. Даже, может быть, и раньше", – добавил он.

Ранее Ерлан Аккенженов объяснил дороговизну авиакеросина в Казахстане.

