Общество

Более 40 тысяч нарушений ПДД всего за 3 дня: тревожные данные опубликовало МВД Казахстана

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 12:18 Фото: polisia.kz
Сегодня, 28 января 2026 года, Министерством внутренних дел (МВД) Казахстана подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Безопасная дорога", проведенного для снижения аварийности и защиты жизни участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в МВД, всего за три дня полицейскими выявлено более 40 тыс. нарушений ПДД – и за каждой цифрой потенциально стоит чья-то жизнь.

По данным ведомства, среди наиболее опасных нарушений:

  • 313 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
  • 175 выездов на полосу встречного движения;
  • 1965 случаев отсутствия обязательного страхования;
  • 2147 фактов непройденного технического осмотра;
  • 2698 нарушений, связанных с использованием мобильного телефона за рулем;
  • 3146 нарушений правил маневрирования;
  • 455 фактов нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов.
"Результаты мероприятия наглядно показали: значительная часть нарушений напрямую приводит к дорожно-транспортным происшествиям и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве, обращаясь к казахстанцам, напомнили, что:

"Дорога не прощает беспечности. Соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственность каждого водителя – ключевые условия безопасности на дорогах".

27 января 2026 года в полиции Алматы объяснили, за что некоторых жителей лишили автомобилей.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:





