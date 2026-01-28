Более 40 тысяч нарушений ПДД всего за 3 дня: тревожные данные опубликовало МВД Казахстана
Сегодня, 28 января 2026 года, Министерством внутренних дел (МВД) Казахстана подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Безопасная дорога", проведенного для снижения аварийности и защиты жизни участников дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в МВД, всего за три дня полицейскими выявлено более 40 тыс. нарушений ПДД – и за каждой цифрой потенциально стоит чья-то жизнь.
По данным ведомства, среди наиболее опасных нарушений:
- 313 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
- 175 выездов на полосу встречного движения;
- 1965 случаев отсутствия обязательного страхования;
- 2147 фактов непройденного технического осмотра;
- 2698 нарушений, связанных с использованием мобильного телефона за рулем;
- 3146 нарушений правил маневрирования;
- 455 фактов нарушения правил перевозки пассажиров, багажа и грузов.
"Результаты мероприятия наглядно показали: значительная часть нарушений напрямую приводит к дорожно-транспортным происшествиям и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей".Пресс-служба МВД РК
В ведомстве, обращаясь к казахстанцам, напомнили, что:
"Дорога не прощает беспечности. Соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственность каждого водителя – ключевые условия безопасности на дорогах".
