МВД проводит масштабную проверку служебного оружия в Казахстане

На территории Казахстана со 2 по 14 февраля 2026 года сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) РК в рамках принципа "Закон и порядок" проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Служебное оружие". Цель – осуществление контроля за оборотом оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля, заявили в пресс-службе ведомства:

"Основная цель мероприятия направлена на проверку юридических лиц, использующих в своей деятельности служебное оружие, а именно пункты централизованного хранения (ПЦХ), оружейные магазины, частные охранные организации, стрелковые тиры, учреждения по охране лесов и животного мира, охотничьи хозяйства, по соблюдению ими требований законодательства в сфере оборота служебного оружия".

Всего, по данным МВД, на учете в органах внутренних дел (ОВД) состоит около 2 тыс. таких объектов.

"В результате за три дня проверены 652 объекта, выявлено 75 нарушений, из них 55 нарушений правил оборота оружия, 20 нарушений порядка регистрации служебного оружия. К примеру, в Костанае при проверке ПЦХ выявлены ряд нарушений правил оборота оружия. Руководитель объекта привлечен к ответственности, оружие было изъято и сдано на склад в ОВД", – добавили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

Отмечается, что в ходе мероприятий полицейскими проводится разъяснительная работа с руководителями объектов и их работниками.

