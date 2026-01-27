#Казахстан в сравнении
Общество

В полиции Алматы объяснили, за что некоторых жителей лишили автомобилей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 16:41 Фото: Zakon.kz
В Алматы финишировало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасная дорога", направленное на повышение дисциплины участников дорожного движения и принцип неотвратимости ответственности, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 27 января 2026 года, поделились в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"В рамках ОПМ сотрудники подразделения розыска административной полиции провели целенаправленную работу по выявлению автолюбителей, систематически уклоняющихся от уплаты административных штрафов. Особое внимание уделялось транспортным средствам с крупными задолженностями. По результатам мероприятий накануне были задержаны несколько автомобилей. Общая сумма неоплаченных штрафов по ним превысила 10 млн тенге".

Отмечается, что все транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку до полного погашения задолженности.

"Оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" нацелено не только на выявление нарушений, но и на формирование ответственности у водителей. Систематическая неуплата штрафов – это сознательное игнорирование закона. В таких случаях меры реагирования будут принципиальными и неизбежными", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Спикер также отметил, что контроль за исполнением административных постановлений – важная составляющая обеспечения безопасности на дорогах.

"Каждый водитель должен понимать, что штраф – это не формальность. Неисполнение законных требований влечет реальные последствия, вплоть до изъятия транспортного средства. Это вопрос дисциплины и общей безопасности на дорогах города", – резюмировал полковник Шумаев.

В полиции напомнили, что своевременная оплата штрафов позволяет избежать дополнительных ограничительных мер, и призвали автовладельцев проверять наличие задолженностей.

Ранее в полиции Алматы гражданам подсказали, как защититься от угона автомобиля.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
