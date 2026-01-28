Казахстан готов воспользоваться своим правом на выкуп доли "Лукойла"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказал о возможных механизмах выкупа активов "Лукойла" в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Аккенженов подчеркнул, что ни правительство в целом, ни Министерство энергетики Казахстана не обращались в компанию "Лукойл" с предложением о выкупе ее активов.
"Но в конце прошлого года я заявил, что при реализации активов "Лукойла" в Казахстане у нас есть предусмотренное законодательством преемственное право осуществить свое право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило", – сказал он.
По его словам, пути выкупа этой доли могут быть разными, и они необязательно должны быть привязаны к физической оплате наличными деньгами в момент выкупа.
"Есть различные формы выкупа этого пакета акций, в том числе какой-то отложенный платеж или за счет выручки от продаж сырья. Очень много вариантов есть, и мы рассматриваем все", – дополнил министр.
15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что срок принятия решения по возможной продаже активов "Лукойла" продлен до середины января.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript