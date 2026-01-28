Казахстан готов воспользоваться своим правом на выкуп доли "Лукойла"

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказал о возможных механизмах выкупа активов "Лукойла" в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов подчеркнул, что ни правительство в целом, ни Министерство энергетики Казахстана не обращались в компанию "Лукойл" с предложением о выкупе ее активов.

"Но в конце прошлого года я заявил, что при реализации активов "Лукойла" в Казахстане у нас есть предусмотренное законодательством преемственное право осуществить свое право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило", – сказал он.

По его словам, пути выкупа этой доли могут быть разными, и они необязательно должны быть привязаны к физической оплате наличными деньгами в момент выкупа.

"Есть различные формы выкупа этого пакета акций, в том числе какой-то отложенный платеж или за счет выручки от продаж сырья. Очень много вариантов есть, и мы рассматриваем все", – дополнил министр.

15 декабря 2025 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, что срок принятия решения по возможной продаже активов "Лукойла" продлен до середины января.