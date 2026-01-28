Аккенженов прокомментировал жалобы на качество АИ-92 и рост цен на АИ-95

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 января 2026 года на брифинге в Мажилисе ответил на жалобы казахстанцев о качестве бензина и ценах на топливо, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что казахстанцы жалуются на ухудшение качества бензина АИ-92 и одновременно отмечают рост цен на АИ-95. В ответ министр попросил предоставить конкретные факты, чтобы можно было предметно разобраться в ситуации.

"Я считаю, что это заявление не имеет под собой никаких оснований. Действуют стандартные качества, и на каждом заводе есть независимая лаборатория. К слову, на Атырауском и Павлодарском заводах действует швейцарская лаборатория – она действительно является независимой. Перед каждой отгрузкой партии проводится проверка качества. Существуют стандарты технического регламента Таможенного союза, которые полностью соблюдаются. Поэтому данное заявление считаю голословным", – дополнил Ерлан Аккенженов.

Касательно стоимости 95-го бензина он отметил, что он никогда не регулировался и находился в "свободном плавании". В рамках действия моратория просили участников рынка резко не поднимать цены.

