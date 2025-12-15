Продажа активов "Лукойла": в Минэнерго назвали новые даты

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге сообщил, что срок принятия решения по возможной продаже активов "Лукойла" продлен до середины января, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в ноябре сообщалось о планах решить вопрос возможной продажи активов "Лукойла" до середины декабря, и поинтересовались, на каком этапе сейчас переговоры, а также можно ли назвать потенциальных покупателей.

Он отметил, что срок был установлен Министерством финансов США – это было 13 декабря.

"На сегодняшний момент срок продлен до середины января, поэтому мы все с нетерпением ждем завершения этих сроков и дальнейших действий. Правительство никаких переговоров по покупке данных активов не проводит. Я знаю, что в мире очень много компаний проявляют интерес. Давайте дождемся. Но хочу напомнить, что у Республики Казахстан в соответствии с Кодексом о недрах есть приоритетное право, и в будущем мы решим, воспользуемся мы им или нет", – озвучил Аккенженов.

6 ноября 2025 года глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана.