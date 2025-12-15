#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Продажа активов "Лукойла": в Минэнерго назвали новые даты

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге сообщил, что срок принятия решения по возможной продаже активов "Лукойла" продлен до середины января, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в ноябре сообщалось о планах решить вопрос возможной продажи активов "Лукойла" до середины декабря, и поинтересовались, на каком этапе сейчас переговоры, а также можно ли назвать потенциальных покупателей.

Он отметил, что срок был установлен Министерством финансов США – это было 13 декабря.

"На сегодняшний момент срок продлен до середины января, поэтому мы все с нетерпением ждем завершения этих сроков и дальнейших действий. Правительство никаких переговоров по покупке данных активов не проводит. Я знаю, что в мире очень много компаний проявляют интерес. Давайте дождемся. Но хочу напомнить, что у Республики Казахстан в соответствии с Кодексом о недрах есть приоритетное право, и в будущем мы решим, воспользуемся мы им или нет", – озвучил Аккенженов.

6 ноября 2025 года глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Погода осложняет ремонт: в Минэнерго рассказали, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений
13:23, Сегодня
Погода осложняет ремонт: в Минэнерго рассказали, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений
Минэнерго прокомментировало слух о продаже за копейки нефтеперерабатывающего завода
11:04, Сегодня
Минэнерго прокомментировало слух о продаже за копейки нефтеперерабатывающего завода
Почти половина ТЭЦ была в красной зоне: Минэнерго о переломе в энергетике
12:23, Сегодня
Почти половина ТЭЦ была в красной зоне: Минэнерго о переломе в энергетике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: