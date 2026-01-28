Редкая удача: алматинец встретил барса на БАО

Алматинец отправился в горы, чтобы закаляться в ледяной воде, и по пути встретил снежного барса. Парень не упустил важный момент и снял хищника на видео, сообщает Zakon.kz.

Данияр Сафин – уроженец Усть-Каменогорска, уже 13 лет живет и работает тренером по боксу в Алматы. На протяжении года молодой человек ходит с друзьями в горы, чтобы закаляться в холодной воде. 27 января его тренировки переросли в большую удачу – он встретил снежного барса.

"Уже год, как я практикую закаливание в холодной воде и для этого каждую неделю с друзьями хожу в горы. Вчера произошла невероятная ситуация. Мы ехали в машине по трассе в сторону Большого Алматинского озера, заговорились с другом, и перед нами через дорогу выпрыгнул снежный барс". Данияр Сафин

Парни не растерялись. Данияр схватил телефон, включил камеру и решил догнать красавца-хищника.

"Он убежал в лес. Я, сам неспокойный человек, побежал за ним, за эмоциями. Минут пять догонял и искал его. У него невероятная маскировка, он сразу слился со снегом. Но мне так хотелось заснять контент, чтобы показать людям, как близко к городу он спустился. В итоге мне удалось его отыскать и снять на видео. Он очень красивый, невозможно не любоваться им. Но я старался соблюдать безопасную дистанцию, чтобы и ему было комфортно". Данияр Сафин

Горожанин признался, многие паблики репостнули лишь одно видео, а у него их два. Люди уверены, что Данияру несказанно повезло встретить, да еще и заснять так близко этого краснокнижного зверя.

"У меня есть еще одно крутое видео, где я снял, как он перебегает дорогу. Этого видео ни у кого нет пока, храню его как "десерт". Я получил крутые эмоции. Я сам такой человек, который очень любит природу, животных и отношусь к окружающему с уважением. Меня это заряжает. Встреча со снежным барсом для меня – это, наверное, какой-то дар от Аллаха. У меня очень много друзей, которые ходят на охоту. Они говорят: то, что я увидел, люди ищут годами". Данияр Сафин

Также, по словам парня, все это время его друг сидел в машине и даже подумал, что перед ними пробежала лиса. А когда увидел классные кадры – удивился.

