Резвящихся детенышей снежного барса сняли на видео в горах Алматы – редкие кадры

Детеныши снежного барса попали на видео в Алматинском государственном природном заповеднике, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в заповеднике 26 февраля 2026 года, в крупных ущельях Алматинского государственного природного заповедника установили фотоловушки, на которые попали детеныши снежного барса.

"Эти редкие кадры – особенные моменты, раскрывающие тайную жизнь дикой природы. Барсята беззаботно играют друг с другом, повторяют движения матери и осваивают навыки, необходимые для охоты. Таким образом они постепенно готовятся к самостоятельной жизни в естественной среде", – отметили в заповеднике.

Там напомнили, что ирбис, или снежный барс, занесен в Красную книгу Казахстана и относится к числу редких и исчезающих хищников.

