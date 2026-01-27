#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Чарынский парк вновь показал захватывающие кадры дикой природы

Парк Чарын, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 05:05 Фото: пресс-служба парка Чарын
26 января государственный национальный природный парк "Чрын" поделился на своей странице в Instagram уникальными кадрами фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

На территории Сартогай в объектив камеры попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

"Появление редкого хищника свидетельствует о сохранности естественной экосистемы парка. Это также подтверждает эффективность системной работы по охране и мониторингу диких животных на особо охраняемой природной территории", – отмечают специалисты.

Кроме того, в этом же районе фотоловушка зафиксировала степную кошку и лисицу.

"Одновременное появление сразу трех видов млекопитающих в одном месте указывает на богатое биоразнообразие национального парка и его благоприятные условия для обитания хищных животных", – с гордостью подчеркивают работники парка.

Недавно орнитолог-любитель из Костаная рассказал, чем его увлечение птицами помогает науке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Символ дикой природы Казахстана вновь показался людям
17:30, 14 октября 2025
Символ дикой природы Казахстана вновь показался людям
Краснокнижную рысь поймали в кадр на юге Казахстана
14:31, 15 октября 2024
Краснокнижную рысь поймали в кадр на юге Казахстана
Рысь вышла к туристам в парке Бурабай – удивительные кадры
16:28, 20 декабря 2024
Рысь вышла к туристам в парке Бурабай – удивительные кадры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: