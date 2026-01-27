Чарынский парк вновь показал захватывающие кадры дикой природы

26 января государственный национальный природный парк "Чрын" поделился на своей странице в Instagram уникальными кадрами фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

На территории Сартогай в объектив камеры попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

"Появление редкого хищника свидетельствует о сохранности естественной экосистемы парка. Это также подтверждает эффективность системной работы по охране и мониторингу диких животных на особо охраняемой природной территории", – отмечают специалисты.

Кроме того, в этом же районе фотоловушка зафиксировала степную кошку и лисицу.

"Одновременное появление сразу трех видов млекопитающих в одном месте указывает на богатое биоразнообразие национального парка и его благоприятные условия для обитания хищных животных", – с гордостью подчеркивают работники парка.

Недавно орнитолог-любитель из Костаная рассказал, чем его увлечение птицами помогает науке.