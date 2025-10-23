По таинственным следам: редкие фото снежного барса делает алматинец

Имя Салторе Сапарбаева неразрывно связано со снежными барсами. Вот уже 20 лет он отправляется в горы, находит больших кошек, украдкой наблюдает за их жизнью и делает уникальные кадры.

Сегодня, 23 октября 2025 года, в Международный день снежного барса Zakon.kz побеседовал с алматинцем и узнал, как ему удается выйти на след грациозных кошечек.

Салторе Сапарбаев заинтересовался снежными барсами еще 20 лет назад, после того как окончил университет и устроился научным сотрудником в алматинский заповедник. Сейчас он работает в Институте зоологии РК. Благодаря его трудам мир больше узнал о самых таинственных хищниках Казахстана.

Фото: из личного архива Салторе Сапарбаева

"Когда я только устроился в заповедник, была зима. Вникая в работу, постоянно обнаруживал следы снежного барса. Как раз в то время мне дали фотоснайпер. Я осваивал его, стал наблюдать за дикими животными в природе и фотографировать их. И самым загадочным зверем оказался снежный барс. До сих пор он до конца не изучен". Салторе Сапарбаев

По экспертной оценке, сейчас в Казахстане насчитывается около 152-189 снежных барсов. Чтобы установить их число, повадки и образ жизни, ученые проводят учеты. В настоящее время самый эффективный метод – фотоловушки, поставленные в горах.

"В 90-е годы, когда людям было тяжело заработать деньги, бушевало браконьерство. Истреблялись практически все дикие животные и реализовывались на черном рынке. Снежные барсы представляли ценность из-за красивой шкуры. Поэтому их численность существенно сократилась. После 2000 годов их популяция стала расти. Это связано с образованием особо охраняемых природных территорий – национальные парки и заповедники стали лучше работать. Плюс снежный барс занесен в Международную красную книгу и Красную книгу Казахстана. Сегодня мы их определяем по пятнам, потому что у каждого из них на шерсти есть свой неповторяющийся рисунок". Салторе Сапарбаев

Учитывая, что в мире множество талантливых фотографов, но не каждому дано встретить на своем пути столь величественного обитателя гор. Но в этом вопросе Салторе Сапарбаеву чаще всего везет.

"Чтобы получить уникальный кадр и встретиться со снежным барсом, в первую очередь нужно большое желание и энтузиазм, после – хорошая физическая подготовка, потому что найти его не так легко, ну и без удачи здесь не обойтись. Не факт, что он появится перед вами. Вы можете годами его искать и не пересечься с ним, а бывает, что пошел в горы и столкнулся. Кому как повезет, это дело случая". Салторе Сапарбаев

С алматинцами красавец живет бок о бок. Тем не менее хищник не приближается к городу и предпочитает оставаться невидимым. Зоолог объясняет, что это связано с его образом жизни и маскировкой.

"В снежном барсе мне нравится таинственность. Он как призрак. Захотел – появился, показался и тут же скрылся. Это считаные секунды: маскировка, гибкость, быстрота. За последние годы мы наблюдаем плотную популяцию в национальном парке "Алтын-Эмель". В Заилийском Алатау – особо без изменений". Салторе Сапарбаев

Однако, несмотря на все принимаемые меры, снежный барс продолжает сталкиваться с глобальными вызовами.

"Человек осваивает горы – это негативно влияет на жизнь грациозных кошечек и их кормовую базу: урбанизация, выпас скота, туристы. Например, в национальном парке "Алтын-Эмель" снежный барс специализируется на лошадях и съедает оставленных без присмотра. Но в истории нет случаев, когда он нападал на человека. Я даже на пять метров близко подходил, не было никакой агрессии, наоборот, хищник тут же скрывался". Салторе Сапарбаев

Собеседник отметил, что каждая встреча со снежным барсом – запоминающаяся.

"Последняя встреча состоялась в прошлом году, когда мы занимались телеметрией. Отлавливали снежных барсов, чтобы повесить на них спутниковый ошейник. Это было весной в горах Заилийского Алатау. Мы поймали снежного барса, который оказался 11-м по счету. В честь праздника дали ему кличку Наурыз. А так всем диким животным мы даем клички в зависимости от ситуации и места, где он поймался". Салторе Сапарбаев

Для снежного барса не существует границ, и он не привязан к месту. В частности, он уходит в Кыргызстан и Китай, а потом возвращается. Ученый отметил, что его численность увеличивается, а кормовая база сокращается. Это негативно сказывается на будущем редких кошек. Салторе Сапарбаев считает, что, скорее всего, снежный барс будет расселяться, и численность будет стабилизироваться по его кормовой базе. Ведь зверь ищет безопасный путь, хорошую кормовую базу и комфортные условия для обитания.