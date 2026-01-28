#Казахстан в сравнении
Общество

К чему может привести работа псевдопсихологов, рассказал депутат

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 14:59 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании палаты 28 января 2026 года указал на необходимость повысить безопасность и качество услуг психологов и различных наставников, передает корреспондент Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан отметил, что в Казахстане наблюдается существенное расширение рынка психологических, коучинговых и консультативных услуг. Это, по его словам, связано с ростом социальной тревожности, постпандемических последствий, увеличения числа кризисных состояний, зависимостей, расстройств пищевого поведения, а также активного развития онлайн-платформ, поддерживающих групп и неформальных сообществ.

"Правовое регулирование данной сферы остается неконтролируемым, фрагментарным и не обеспечивает должного уровня защиты граждан. Теневой стороне этого бизнеса также способствует стигматизация ментальных заболеваний, навязанная стереотипами нашего общества", – добавил мажилисмен.

Отсутствует, по его словам, единый государственный механизм, гарантирующий проверку профильного образования и профессиональной подготовки специалистов, верификацию дипломов, сертификатов и программ переподготовки и системный учет лиц и организаций, оказывающих психологические и социально-поддерживающие услуги. Речь идет не только о психологах, психотерапевтах, но менторах и различных наставниках, фитнес-тренерах, специалистах по снижению и набору массы тела, диетологах, а также о тарологах, нумерологах и лидерах общественного мнения, блогерах и инфлюенсерах.

"Отсутствие четкой регуляции в данной сфере создает риски нанесения вреда психическому и физическому здоровью граждан, манипуляций ими в уязвимых состояниях... Мошенничество, потеря денег, потраченные нервы, поврежденная психика пациентов – прямое следствие деятельности несертифицированных и нелицензированных специалистов, либо позиционирующих себя таковыми", – уверен депутат.

В этой связи он предлагает сформировать единую государственную систему регулирования психологических и психоэмоциональных услуг, создать единый цифровой реестр специалистов и организаций, оказывающих психологические и социально-поддерживающие услуги, с возможностью открытой проверки для граждан.

Он также предлагает вывести сферу психологической и психоэмоциональной помощи из теневого поля, повысить безопасность и качество услуг, защитить граждан и восстановить доверие к институтам социальной поддержки.

6 ноября 2025 года ужесточить контроль за работой психологов и коучей предложил депутат Сената Амангельды Есбай.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
