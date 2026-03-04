На перекосы в школьном питании на миллионы тенге указала депутат

Депутат Екатерина Смолякова на пленарном заседании Мажилиса 4 марта 2026 года указала на наличие системных проблем в системе бесплатного горячего питания в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смолякова сообщила, что анализ системы бесплатного горячего питания в школах показал наличие системных проблем в ряде регионов при формировании бюджетных заявок.

"В некоторых регионах бюджетная потребность на бесплатное питание рассчитывается, исходя из 170 учебных дней, тогда как фактическое количество учебных дней не превышает 165. Разница составляет всего 5 дней, однако это не просто цифры – это миллионы бюджетных средств. Например, в Астане на бесплатное питание более 111 тыс. школьников в течение одного дня расходуется около 90 млн тенге. Соответственно, завышенное планирование всего на 5 дней приводит к необоснованному включению в бюджет примерно 450 млн тенге только по одному городу", – указала она.

По ее данным, сегодня в стране организацией школьного питания занимаются более 2000 предпринимателей. Из них лишь около 200 являются плательщиками НДС, то есть примерно 10%. Однако во многих регионах бюджетные заявки формируются, исходя из предположения, что все предприниматели являются плательщиками НДС. В результате бюджетная потребность завышается примерно на 16%.

"Учитывая, что в текущем учебном году на бесплатное питание школьников выделено 192 млрд тенге, потенциально около 30 млрд тенге могут быть запланированы избыточно. Приведу пример. В Астане школьное питание обеспечивают 22 предпринимателя, и только один из них является плательщиком НДС. Тем не менее бюджет в размере 14,4 млрд тенге был рассчитан с учетом НДС, что свидетельствует о возможном необоснованном планировании примерно 2,1 млрд тенге. Вызывает обеспокоенность и то, что эти 2,1 млрд тенге впоследствии возвращаются в бюджет как "плановая экономия", – добавила депутат.

Отдельной проблемой, по ее словам, являются расходы предпринимателей, связанные с переходом школ на онлайн-формат обучения.

"Чтобы обеспечить питание школьников к 08:00-09:00, предприниматели начинают готовить пищу уже в 05:00-06:00. Продукты закупаются заранее. Однако информация о переходе на онлайн-обучение или отмене занятий иногда поступает слишком поздно. В результате приготовленная еда и закупленные продукты становятся прямыми убытками предпринимателей. Только в текущем году 12 учебных дней прошли в онлайн-формате. В результате в одном городе бюджет сэкономил около 1 млрд тенге, тогда как именно эта сумма стала реальными убытками предпринимателей", – сетует Екатерина Смолякова.

Указала она также на проблему несоответствия статистических данных о школьном питании, представляемых государственными органами, фактической ситуации. В пример приводится Мангистауская область: по данным Министерства просвещения, стоимость школьного питания в регионе составляет 900 тенге. Однако, согласно данным портала государственных закупок, фактическая цена в заключенных контрактах составляет 543,1 тенге.

"Последствия таких несоответствий весьма серьезны: искажается государственная статистика, управленческие решения принимаются на основе недостоверных данных, создается ложная картина выполнения стандартов, становится невозможным объективное сравнение регионов", – резюмировала парламентарий.

В этой связи Екатерина Смолякова предложила ввести единую методологию бюджетного планирования, исключающую необоснованное включение НДС, рассмотреть возможность установления минимальной гарантированной стоимости финансирования школьного питания на республиканском уровне и взять под контроль вопрос ежегодной обязательной индексации стоимости питания.

Предлагает она также рассмотреть механизм компенсации фактических расходов предпринимателей при переходе школ на онлайн-формат или в чрезвычайных ситуациях и в целом проверить достоверность статистических данных о школьном питании, представляемых государственными органами, и внедрить единую систему отчетности.

Следует напомнить, что с 1 сентября 2025 года питание в школах Казахстана организовано по единому национальному стандарту, разработанному министерствами здравоохранения, образования совместно с Казахской академией питания при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).