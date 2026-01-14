Депутаты взяли в работу законопроект о специальном статусе Алатау

Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании палаты взяли в работу законопроект "О специальном статусе города Алатау", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, проект закона "О специальном статусе города Алатау" разработан в рамках реализации Послания главы государства от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта".

"Законопроект направлен на создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного инвестиционного центра международного значения. Также он направлен на повышение гарантий, уровня правовой защиты инвестиций, развитие города, применение передовых технологий науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения умного города и экономического развития Алатау", – сказал мажилисмен.

В декабре 2025 года мы писали, что город Алатау получит специальный статус.