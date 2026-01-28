Пришли с ОРВИ, ушли с корью: в Атырау 62 ребенка заразились инфекцией в больнице

С начала эпидемического сезона, стартовавшего в октябре 2025 года, в Атырауской области зарегистрировано 304 случая кори. При этом 62 ребенка заразились инфекцией внутри медицинского учреждения, что санитарные врачи называют нонсенсом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК), очаг внутрибольничного заражения был зафиксирован в областной инфекционной больнице. Дети поступали на лечение с симптомами ОРВИ, проходили курс терапии и выписывались, однако спустя время возвращались в то же медучреждение уже с подтвержденной корью.

Как сообщила заместитель руководителя ДСЭК по Атырауской области Гульназ Ирбатырова, ситуация приобрела тревожный характер – еженедельно в регионе регистрируется до 20 новых случаев заболевания.

"Первый завозной случай был зарегистрирован в октябре. В основном болеют дети до 7 лет, особенно в возрасте до 1 года. Всего зарегистрировано 65 случаев среди детей до года, 150 – в возрастной группе от 1 до 4 лет. Практически все заболевшие – невакцинированные. Девять детей находились в реанимации. 62 случая – это дети, которые ранее уже проходили лечение в больнице с другими диагнозами: ОРВИ, ОКИ, тонзиллит. Симптомы на начальном этапе схожи, отличие – появление сыпи", – сообщила Ирбатырова.

В ответ на рост заболеваемости в регионе были развернуты дополнительные койки в модульной больнице. По словам руководителя областной инфекционной больницы Нурбека Укибаева, раздельное размещение пациентов начали применять только после увеличения числа заболевших.

"На сегодняшний день в больнице находятся 293 пациента: 162 – с ОРВИ, 59 – с острыми кишечными инфекциями, 68 – с корью. В реанимации – четыре пациента. Ранее пациенты поступали общим потоком, сейчас всех новых больных сначала размещаем отдельно до уточнения диагноза. После исключения кори направляем в профильное отделение. Также развернуты дополнительные койки для пациентов с корью в блоке "Д" модульной больницы, однако пока они не заполнены", – сообщил Укибаев.

Эпидемиологи подчеркивают, что корь – крайне заразное заболевание, и любые нарушения в маршрутизации пациентов, особенно детей, могут привести к масштабному распространению инфекции.

В связи с этим руководству инфекционной больницы поручено усилить работу приемного покоя: увеличить количество фильтров, не создавать очередей, при первичном осмотре обязательно уточнять наличие прививок и возможный контакт с больными корью.

