Общество

Вспышка кори произошла в военном колледже в Щучинске: в больнице свыше 65 курсантов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 00:05 Фото: akorda.kz
В военном колледже имени Шокана Уалиханова в Щучинске зафиксировано массовое заболевание корью среди курсантов. Десятки учащихся были госпитализированы, сообщили в медицинских службах региона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 января телеканал "КТК", с симптомами кори в областную детскую больницу в Кокшетау доставили 66 кадетов. У двоих заболевание протекает с осложнениями, их состояние оценивается как стабильное. Не исключается дальнейший рост числа заболевших.

Первые признаки недомогания у курсантов начали проявляться примерно через две недели после новогодних каникул. В самом колледже введен карантин, развернут временный инфекционный изолятор на 100 коек и создан оперативный штаб. Всех контактных лиц изолировали. Всего в учебном заведении обучается около 300 кадетов.

Как отмечают специалисты, корь относится к числу крайне заразных инфекционных заболеваний и опасна возможными осложнениями. Основной мерой защиты от вируса является вакцинация.


"Установлено, что кадеты прибыли из каникулярных отпусков 11 января 2026 года, после чего у части из них выявили клинические признаки заболевания. Заболевание, предположительно, носит завозной характер. В колледже развернут временный инфекционный изолятор на 100 коек и создан оперативный штаб", – рассказал главный терапевт Главного военно-медицинского управления ВС РК Болат Тасыбаев.

Ранее сообщалось, что в южной столице зафиксирован рост заболеваемости корью среди непривитых детей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
