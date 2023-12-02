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В Восточном Казахстане 102 человека заболели корью

В Восточном Казахстане корью заболели 102 человека Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 102 подтвержденных случая кори, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямазиной, основную долю заболевших 82,4% составляют дети до 14 лет, 15,7% – взрослые и 2% – подростки.

При этом 79,4% заболевших были непривитыми.

"Противоэпидемические мероприятия в очагах проведены в полном объеме, медицинским наблюдением охвачены 6962 человека, в том числе 4263 ребенка до 14 лет", – сказала Сауле Слямазина.

Она сообщила, что экстренной вакцинации из числа контактных подлежало 463 человека, из них привито 330, в том числе 65 детей до 14 лет.

"Так как более 67% случаев кори приходится на возраст от 0 до 5 лет, с 6 ноября началась дополнительная массовая иммунизация (ДМИ) против кори, краснухи и паротита (ККП) малышей от 6 до 11 месяцев. С 5 декабря будем прививать детей в возрасте от 2 до 4 лет независимо от прививочного статуса кори", – добавила заместитель руководителя департамента.

По данным департамента, на сегодняшний день привито 2085 малышей и 383 ребенка.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане корь перенесли 18 тысяч детей. Ситуация в стране все еще остается нестабильной. 


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Лариса Черненко
Восточно-Казахстанская область
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