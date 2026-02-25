#Референдум-2026
Общество

150 человек заразились корью в Костанайской области с начала года

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 01:47 Фото: akorda.kz
Эпидситуация по кори в Костанайской области ухудшается. С начала года недуг поразил более 150 человек в регионе, и этот показатель втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Алматы ТВ", инфекция распространяется стремительно. Городским медикам даже пришлось изолировать детей с кишечной инфекцией от пациентов с корью.

Малышей перевели в отделение взрослой больницы, чтобы минимизировать риск заражения. Больше всего случаев зарегистрировано в Костанае и Аркалыке.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, вакцинация контактных. С начала года привиты 804 человека. Детей – 593, из них 397 малышей – это дети 6-10 месяцев", – рассказала 25 февраля 2026 года заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим Досумова.

Ранее были названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний.

Канат Болысбек
