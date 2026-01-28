#Казахстан в сравнении
Общество

Массовое заражение кадетов корью в Щучинске: что об этом известно

Корь, Акмолинская область, Щучинск, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 16:36 Фото: freepik
В Акмолинской области обновили данные по ситуации с корью в Щучинске. По информации облздрава, в медучреждениях находится 71 курсант кадетского корпуса, у 24 из них лабораторно подтверждена коревая инфекция. Угрозы жизни пациентов нет, передает Zakon.kz.

Двое из заболевших лечатся в Многопрофильной областной детской больнице в палате интенсивной терапии, остальные размещены в центре инфекционных заболеваний.

"Лабораторно коревая инфекция подтверждена у 24 пациентов. У остальных клиническая картина соответствует острой респираторной вирусной инфекции, лечение проводится в соответствии с утвержденными медицинскими стандартами". Руководитель Управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермеков

В управлении заверили, что все пациенты обеспечены необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием. Лечение проводится в полном объеме.

По информации ведомства, параллельно профилактическая и лечебная работа организована на территории кадетского корпуса. Там развернут стационар и введен карантин. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.

Врачи отметили положительную динамику состояния госпитализированных. Ранее в реанимации находились трое пациентов, на данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они переведены в палату интенсивной терапии, один пациент уже направлен в общее отделение.

По словам Наримана Ермекова, сейчас угрозы жизни и здоровью подростков нет. Ситуация круглосуточно мониторится.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
